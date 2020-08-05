مسؤول أمريكي: لم نستبعد بالمطلق أن يكون انفجار بيروت نتيجة هجوم

صرح رئيس كوادر البيت الأبيض مارك ميدوز، بأن الحكومة الأمريكية لم تستبعد بشكل مطلق أن يكون الانفجار في مرفأ بيروت ناجما عن هجوم.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية يوم الأربعاء، ردا على سؤال بشأن تصريحات الرئيس دونالد ترامب عن الانفجار، قال ميدوز: "نأمل أن يكون مجرد حادث مأساوي وليس عملا إرهابيا، لكننا ما زلنا ننظر في كل المعلومات في هذا الشأن".

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وكان الرئيس دونالد ترامب قد وصف انفجار بيروت بأنه "هجوم مروع"، مرجحا أنه قد يكون ناجما عن تفجير قنبلة.

وقالت الحكومة اللبنانية إن سبب الانفجار، هو التخزين غير الآمن لمواد كيماوية شديدة الانفجار.

المصدر: رويترز