شاهد.. عروس بيروت تفر فجأة من قمة فرحها بعدما تحول كل ما حولها لركام لحظة انفجار بيروت المرعب

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهد فيديو يتقاطع فيه الفرح بالهلع والخيال بالواقع والحزن بالسعادة، لعروس تصاب بالرعب وهي في قمة فرح زفافها لحظة وقوع الانفجار الكارثي في بيروت.

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وأظهر الفيديو الفتاة -العروس في أحد فنادق وسط بيروت وهي مرتدية فستان الزفاف قبل أن تسقط على الأرض بشكل مفاجئ من أثر الانفجار.

كما أظهر الفيديو حالة الارتباك التي بدا عليها كل من كان بمكان التصوير أثناء الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ العاصمة اللبنانية أمس الثلاثاء.

وكانت الدكتورة إسراء السبلاني تخضع لجلسة تصوير مع عريسها، وهي تبتسم مفتخرة بفستانها الأبيض المطرز بالدانتيل، إلا أنها وجدت نفسها فجأة وفي لحظة مجنونة داخل ساحة فارغة تقريبا والركام يحاصرها من كل حدب وصوب في مكان زفافها بفندق (Le Gray) بوسط بيروت.

ومع اقتراب مصور الفيديو من التقاط صورة لباقة ورد مطرزة على فستانها، اهتزت الكاميرا قليلا، قبل أن يتطاير الفستان بفعل الانفجار، ويجري المصور فارا من هول ما حدث.

وفي الفيديو الذي تمت مشاهدته أكثر من 2.5 مليون مرة الأربعاء، ظهر رجل يعتقد أنه العريس وهو يقود العروس وسط الركام في محاولة للفرار إلى بر الأمان.

وكانت الساحة الهادئة مليئة بالدخان والزجاج المكسور.



وأثار الفيديو تعليقات غاضبة ومتعاطفة في الوقت نفسه مع العروس التي أفسد الانفجار المروع حفل زفافها.

وعلق أحدهم: "الله يمحي ابتسامة اللي سوا فيهم كذا"، بينما كتب آخر: الله يلعن لعنة العالمين من كان السبب".

وهز انفجار أمس عروسة العواصم بيروت ترددت أصداؤه في الدول المجاورة، وأنحاء المدينة حيث تهشمت وهشم وحطم واجهات المباني الشرفات التي يتدلى منها الورد والياسمين داخل المدينة وضواحيها.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ بعد الانفجار الذي سقط فيه أكثر من 115 قتيلا وآلاف الجرحى.

المصدر: RT+مواقع التواصل الاجتماعي