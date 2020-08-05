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العثور على سبعة صواريخ كاتيوشا معدة للإطلاق جنوبي بغداد (صور)

أخبار العالم العربي

العثور على سبعة صواريخ كاتيوشا معدة للإطلاق جنوبي بغداد (صور)
RT
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، العثور على سبعة صواريخ كاتيوشا معدة للإطلاق جنوبي العاصمة بغداد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "القوات الأمنية عثرت على سبعة صواريخ نوع كاتيوشا في منطقة كرارة في الدورة جنوبي العاصمة بغداد، ضمن قاطع اللواء 23 بالفرقة السابعة عشرة".

العثور على سبعة صواريخ كاتيوشا معدة للإطلاق جنوبي بغداد (صور)
RT

العثور على سبعة صواريخ كاتيوشا معدة للإطلاق جنوبي بغداد (صور)
RT

العثور على سبعة صواريخ كاتيوشا معدة للإطلاق جنوبي بغداد (صور)
RT

العثور على سبعة صواريخ كاتيوشا معدة للإطلاق جنوبي بغداد (صور)
RT

العثور على سبعة صواريخ كاتيوشا معدة للإطلاق جنوبي بغداد (صور)
RT

وأضافت، أن "القوات الأمنية تعمل على إبطال الصواريخ وتفكيكها".

وأشارت إلى أن "الصاروخ الذي انطلق فجر اليوم، كان ضمن مجموعة الصواريخ هذه ليكون مجموعها ثمانية صواريخ".

العثور على سبعة صواريخ كاتيوشا معدة للإطلاق جنوبي بغداد (صور)
RT


المصدر: RT

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