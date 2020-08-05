سفارة القاهرة تؤكد وفاة ثاني مواطن مصري جراء انفجار بيروت

نعت سفارة القاهرة في لبنان اليوم الأربعاء مواطنا مصريا آخر راح ضحية الانفجار الضخم الذي هز أمس مرفأ بيروت.

وذكرت السفارة في بيان مقتضب نشرته اليوم على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أنها تبلغت بوفاة المواطن المصري المدعو علي إسماعيل السيد شحاته، من مركز سمنود في محافظة الغربية، جراء الانفجار، معربة عن خالص تعازيها لأسرة وذوي الضحية.

وأكدت السفارة أن الإجراءات اللازمة تتخذ حاليا لنقل جثمان القتيل الى أرض الوطن.

وكانت السفارة قد أعلنت أمس عن وفاة المواطن المصري المدعو إبراهيم عبد المحسن السيد أبو قصبه (وهو من سكان مركز سمنود أيضا) جراء الانفجار، فيما لا يزال المواطن المصري الثالث المدعو رشدي رشدي أحمد الجمل الذي كان يتواجد قرب موقع الانفجار في عداد المفقودين.

المصدر: RT