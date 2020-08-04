الأردن.. إصابة 7 شرطة في الكرك خلال مواجهات مع المحتجين

أعلن مصدر حكومي أردني، أن سبعة من رجال الأمن العام تعرضوا لإصابات متوسطة، إثر رشق محتجين لهم بالحجارة في محافظة الكرك مساء اليوم الثلاثاء.



وبيّن المصدر أن قوة أمنية، توجهت إلى منطقة المرج في محافظة الكرك، لتفريق تجمع لمحتجين حاولوا تعطيل المرافق العامة، وخالفوا تعليمات الصحة العامة وتسببوا بإغلاق الشوارع، لكن بعض المحتجين قاموا برمي الحجارة بكثافة هددت حياة وسلامة عناصر القوة الأمنية.

ودفع ذلك رجال الأمن، لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق هذا الاعتصام غير السلمي.

تم في مساء اليوم، تنظيم مسيرة احتجاجية في محافظة الكرك، طالبت بالإفراج عن الموقوفين من أعضاء مجلس نقابة المعلمين الموقوفة أعمالها، وانتهت بتجمع مخالف لإجراءات السلامة والوقاية الصحية من فيروس كورونا المستجد، وتضمنت أساليب احتجاجية غير سلمية.

وكان نائب عام عمّان قرر في 25 تموز الماضي توقيف المشتكى عليهم من أعضاء مجلس النقابة لغايات التحقيق.

المصدر: بترا