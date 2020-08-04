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مراسلنا نقلا عن مصادر طبية: أكثر من 700 جريح حتى الآن جراء الانفجار بمرفأ بيروت

ظريف يواسي شعب لبنان

أخبار العالم العربي

ظريف يواسي شعب لبنان
Globallookpress Emmanuele Contini
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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نشر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تغريدة على "تويتر"، واسى فيها حكومة وشعب لبنان على خلفية الانفجار الضخم الذي ضرب مرفأ العاصمة بيروت اليوم.

وكتب ظريف: "قلوبنا مع الشعب اللبناني في هذه الكارثة الكبرى. الرحمة للشهداء والصبر والسلوان لأهالي الضحايا والشفاء للجرحى".

وأضاف: "سلام من الله ورحمة لهذا الوطن الأبي".

وهز انفجار ضخم مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عصر اليوم، وقال مدير عام الجمارك بدري ضاهر، إن مادة النترات قد تكون سبب الانفجار.

وذكرت مصادر لـ"رويترز" أن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، فيما أكد مسؤولون لبنانيون سقوط أعداد كبيرة من الجرحى.

المصدر: "محمد جواد ظريف – تويتر"

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