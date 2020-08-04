واشنطن: نتابع تداعيات انفجار بيروت عن كثب ومستعدون لتقديم المساعدة

أعلنت الولايات المتحدة أنها تتابع عن كثب تداعيات انفجار مرفأ بيروت، مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة للبنان.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتابع عن كثب الوضع المتعلق بالانفجار.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ومستعدة لتقديم "كل المساعدة الممكنة" للبنان.

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وأشارت إلى أنها تتابع التقارير عن الانفجار عن كثب أيضا، وأنها لا تمتلك أي معلومات بشأن سببه، وأنها تعمل مع السلطات اللبنانية لمعرفة ما إذا كان هناك أمريكيون بين المصابين.

يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، وقالت مصادر لـ"رويترز" إن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، فيما أكد مسؤولون لبنانيون سقوط أعداد كبيرة من الجرحى.

المصدر: رويترز