 
مباشر
عاجل
مراسلنا نقلا عن مصادر طبية: أكثر من 700 جريح حتى الآن جراء الانفجار بمرفأ بيروت

واشنطن: نتابع تداعيات انفجار بيروت عن كثب ومستعدون لتقديم المساعدة

أخبار العالم العربي

واشنطن: نتابع تداعيات انفجار بيروت عن كثب ومستعدون لتقديم المساعدة
Reuters MOHAMED AZAKIR
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ogjl

أعلنت الولايات المتحدة أنها تتابع عن كثب تداعيات انفجار مرفأ بيروت، مؤكدة استعدادها لتقديم المساعدة للبنان.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتابع عن كثب الوضع المتعلق بالانفجار.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ومستعدة لتقديم "كل المساعدة الممكنة" للبنان.

إقرأ المزيد
متحدث باسم البنتاغون: نحن على علم بالانفجار في مرفأ بيروت وقلقون حيال ضحايا محتملين
متحدث باسم البنتاغون: نحن على علم بالانفجار في مرفأ بيروت وقلقون حيال ضحايا محتملين

وأشارت إلى أنها تتابع التقارير عن الانفجار عن كثب أيضا، وأنها لا تمتلك أي معلومات بشأن سببه، وأنها تعمل مع السلطات اللبنانية لمعرفة ما إذا كان هناك أمريكيون بين المصابين.

يذكر أن انفجارا ضخما هز مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الثلاثاء، وقالت مصادر لـ"رويترز" إن الانفجار أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، فيما أكد مسؤولون لبنانيون سقوط أعداد كبيرة من الجرحى.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا