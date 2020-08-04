 
مباشر
عاجل
الرئيس اللبناني يدعو المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ مساء اليوم إثر الانفجار بمرفأ بيروت

متحدث باسم البنتاغون: نحن على علم بالانفجار في مرفأ بيروت وقلقون حيال ضحايا محتملين

أخبار العالم العربي

متحدث باسم البنتاغون: نحن على علم بالانفجار في مرفأ بيروت وقلقون حيال ضحايا محتملين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ogiy

قال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، في أول تعليق على الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، "نحن على علم بالانفجار في مرفأ بيروت، وقلقون حيال ضحايا محتملين نتيجة شدة الانفجار".

إقرأ المزيد
لبنان.. انفجار عنيف في مرفأ بيروت
لبنان.. انفجار عنيف في مرفأ بيروت

ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.

وأعلن مدير عام الجمارك اللبناني بوقت لاحق أن مادة النيترات هي سبب الانفجار الضخم في مرفأ بيروت.

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن إن هناك عددا كبيرا من الإصابات، موعزا لكل المستشفيات بإستقبال الجرحى على حساب وزارة الصحة العامة.

المصدر وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا