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شاهد لحظة الانفجار الكبير في العاصمة اللبنانية في محيط منزل الحريري

سماع دوي انفجار كبير في العاصمة اللبنانية بيروت

أخبار العالم العربي

سماع دوي انفجار كبير في العاصمة اللبنانية بيروت
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أفاد مراسلنا، بسماع دوي انفجار كبير اليوم الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".

وأفادت قناة "LBCI" بأن الحريري بخير ويتابع اتصالاته.

وقالت القناة إنه في المعلومات الأولية فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ما أدى إلى احتراقه جراء إنفجار مفرقعات نارية داخله.

يتبع..

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