سماع دوي انفجار كبير في العاصمة اللبنانية بيروت

أفاد مراسلنا، بسماع دوي انفجار كبير اليوم الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة".

وأفادت قناة "LBCI" بأن الحريري بخير ويتابع اتصالاته.

الرئيس الحريري بخير وموجود في بيت الوسط ويتابع اتصالاته اثر الانفجار الذي وقع منذ قليل — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) August 4, 2020

وقالت القناة إنه في المعلومات الأولية فإن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت ما أدى إلى احتراقه جراء إنفجار مفرقعات نارية داخله.

يتبع..