جنبلاط ونجله يزوران سعد الحريري للاطمئنان عليه

زار رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط ونجله تيمور الثلاثاء، رئيس حزب "تيار المستقبل" سعد الحريري عقب وقوع انفجار ضخم هز العاصمة اللبنانية بيروت.

ونشر الحريري تغريدة على "تويتر" كتب فيها: "زار رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الرئيس سعد الحريري، في بيت الوسط، يرافقه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، وذلك للاطمئنان على الرئيس الحريري بعد الحادث الأمني الذي استهدف مرفأ بيروت مساء اليوم".

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ونجله تيمور زارا الرئيس الحريري بعد وقوع الانفجار pic.twitter.com/EbVH8BtrsA — Blue Force (@futuremovement) August 4, 2020

ووقع انفجار ضخم في مرفأ بيروت وسط العاصمة اللبنانية، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن "المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية".

وذكرت وسائل الإعلام، أن "انفجارا كبيرا وقع عند مدخل بيت الوسط في بيروت، وهو مقر إقامة رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، وسمعت أصداؤه في أرجاء العاصمة بيروت".

وأفادت قناة "LBCI"، بأن "الحريري بخير ويتابع اتصالاته".

المصدر: RT + وسائل إعلام لبنانية