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مصادر مقربة من "حزب الله" لقناة otv: لا صحة لما يتم تداوله عن ضربة إسرائيلية لأسلحة للحزب بالمرفأ

أخبار العالم العربي

مصادر مقربة من
Reuters
راية حزب الله
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نقلت قناة otv اللبنانية، عن مصادر مقربة من "حزب الله" قولها إنه لا صحة لما يتم تداوله عن ضربة إسرائيلية لأسلحة الحزب في مرفأ بيروت.

ووقع انفجار ضخم عصر اليوم الثلاثاء، في مرفأ بيروت، نتج عنه إصابات وأضرار مادية كبيرة، وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أنه ناجم عن مفرقعات نارية.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في المرفأ ما أدى إلى احتراقه جراء إنفجار مفرقعات نارية داخله.

من جهته أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن أن هناك عددا كبيرا من الإصابات جراء الانفجار، وأوعز للمستشفيات باستقبال الجرحى على حساب وزارة الصحة العامة.

  

المصدر: otv

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