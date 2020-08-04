وسائل إعلام ليبية: وزير الدفاع الإيطالي يزور ليبيا غدا

أفادت وسائل إعلام ليبية اليوم بأن وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني سيزور ليبيا غدا. وقال مصدر لـ218: وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني يتوجه إلى ليبيا في زيارة غير معلنة

وبدون أي تفاصيل حول الزيارة نشرت ليبيا 24 النبأ ذاته.

عاجل // وزير الدفاع الإيطالي يصل ليبيا غدا في زيارة غير معلنة - https://t.co/UnM9BgdT2apic.twitter.com/La2yPrzb3v — Libya 24 - ليبيا 24 (@libya24tv) August 4, 2020

وكانت وسائل إعلام ليبية، ذكرت اليوم أيضا أن وفدا أمنيا من مالطا على رأسه السفير المالطي لدى ليبيا، سيصل العاصمة طرابلس اليوم في زيارة غير معلنة تستمر 4 أيام.

ولم تذكر وسائل الإعلام أي تفاصيل عن هذه الزيارة المفاجئة.

يذكر أن وسائل إعلام إيطالية نقلت استهجان عضو لجنة الشؤون الخارجية وزعيم حزب "فورزا إيطاليا" السيناتور إنريكو إيمي، لواقعة منع دخول 40 جنديا إيطاليا إلى مصراتة، بحجة "عدم امتلاكهم تأشيرات دخول".

ولم يصدر عن الجيش الإيطالي ولا عن حكومة الوفاق الليبية أي تعليق على الحادث.

المصدر: وسائل إعلام