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الرئيس الجزائري يعين قائدا جديدا للدرك

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الرئيس الجزائري يعين قائدا جديدا للدرك
Reuters Ramzi Boudina
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أرشيف
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عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، قائدا جديدا للدرك الوطني، إثر إحالة قائد الدرك عبد الرحمان عرعار إلى التقاعد.

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وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية، فقد "عين تبون العميد نور الدين قواسمية قائدا للدرك الوطني خلفا للواء عبد الرحمان عرعار".

ولفت البيان إلى أن "تعيين قواسمية جاء بعدما تمت إحالة عرعار إلى التقاعد".

كذلك عين الرئيس تبون، العميد علي أوولحاج رئيس أركان قيادة الدرك الوطني خلفا للعميد نور الدين قواسمية.

المصدر: النهارأونلاين

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