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تبون يؤكد على حسن العلاقة بين المغرب والجزائر

أخبار العالم العربي

تبون يؤكد على حسن العلاقة بين المغرب والجزائر
Reuters
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
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هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، العاهل المغربي محمد السادس، بمناسبة عيد العرش.

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وقال تبون في برقيته: "يطيب لي والمملكة المغربية تحتفي بالذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش، أن أتوجه إلى جلالتكم بأصدق التهاني وأخلص تمنياتي للشعب المغربي الشقيق بمزيد التطور والرفاه".

وأضاف: "إنها لمناسبة أغتنمها لتأكيد عمق أواصر الأخوة الصادقة التي تجمع شعبينا الشقيقين، والتي تطبعها على الدوام قيم الترابط والتعاضد الراسخة في التاريخ المشترك".

وتابع: "والإعراب في هذه السانحة الطيبة عن سعينا الثابت إلى مزيد من توثيق روابط الأخوة وحسن الجوار والتعاون بين شعبينا الجارين الشقيقين".

المصدر: هسبريس

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