سوريا.. جرحى بإطلاق نار على مظاهرات معارضة لـ"قسد" في دير الزور

ذكرت مصادر محلية في قرية الحوايج بدير الزور السورية لـRT أن 6 أشخاص اصيبوا بإطلاق النار على المتظاهرين هناك.



وأفادت المصادر بأن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أطلقت النار على متظاهرين، وسط احتجاجات انطلقت اليوم ضد "قسد".

وأضافت المصادر أن تلك الطريقة في التعامل جعلت الاحتجاجات تمتد إلى الشحيل وذيبان إضافة إلى الحوايج وسط حالة من الغضب.

وحول أسباب التظاهرات أشارت المصادر إلى أن المتظاهرين كانوا يطالبون بكشف حقيقة مقتل أحد شيوخ قبيلة العكيدات (الشيخ مطشر احمود الهفل) بإطلاق مجهولين النار على سيارة كان يستقلها أمس، قرب قرية الحوايج.

وقد نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وتسجيلات مصورة لما قالوا إنها سيطرة أفراد من القرية على مقرات لـ"قسد".

يذكر أن الأيام الماضية شهدت اغتيالات طالت بعض شيوخ العشائر في المنطقة، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك، إلا أن أصابع الاتهام وجهت إلى "قسد" التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال شرق سوريا، وتدعمها الولايات المتحدة الأمريكية ومؤخرا تم الإعلان عن توقيع اتفاق نفطي بين "قسد" وشركة أمريكية.

أسامة يونس - دمشق