مصر تسجل تراجعا كبيرا في إصابات كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن تسجيل 167 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 حالة وفاة، ما يمثل تراجعا ملحوظا في معدلات الإصابة اليومية، إذ انخفضت إلى أدنى مستوى منذ أشهر.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد اليوم الأحد أن إجمالي عدد المصابين الذي تم تسجيله في مصر بلغ 94483 حالة، بينما وصلت حصيلة الضحايا إلى 4865 شخصا.

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وأعلنت الوزارة أيضا عن خروج 1318 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليصل عدد المتعافين إلى 42455 حالة حتى اليوم.

وتشهد مصر انخفاضا في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث كانت وزارة الصحة قد سجلت 238 إصابة يوم السبت و321 إصابة يوم الجمعة، مع 29 و31 وفاة على التوالي.

ناصر حاتم

المصدر: RT