الصحة المصرية: تسجيل 238 إصابة جديدة و29 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا و29 حالة وفاة جديدة، في انخفاض جديد عما تم تسجيله يوم أمس الجمعة من وفيات وإصابات.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 94316، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 4834.

وأكدت الوزارة، ارتفاع حالات الشفاء بين مصابي فيروس كورونا إلى 41137 عقب تعافي 1499 حالة.

وتشير الأرقام المعلنة مقارنة بيوم أمس الجمعة، إلى تراجع ملحوظ في أعداد الإصابات والوفيات، حيث سجلت 321 إصابة و31 حالة وفاة.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT