مصر تسجل انخفاضا ملموسا في إصابات ووفيات كورونا اليومية

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، عن تسجيل 321 إصابة و31 حالة وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في موجزها اليومي الخاص بفيروس كورونا، إلى أن إجمالي الحالات في البلاد بلغ 94078 إصابة، في بلغ إجمالي الوفيات 4805 حالة وفاة.

وأعلنت الوزارة، عن خروج 1402 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، ليصل إجمالي المتعافين 39638 شخص.

وتشير الأرقام المعلنة إلى تراجع ملحوظ في تسجيل أعداد الإصابات والوفيات، حيث سجلت مصر أمس الخميس، 401 إصابة و46 وفاة بفيروس كورونا المستجد.

القاهرة

ناصر حاتم