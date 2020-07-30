مصر.. تسجيل 401 إصابة و46 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 401 حالة إصابة و46 وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأشارت الوزارة إلى تعافي 1211 شخصا في المستشفيات.

وأكدت، أن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 93757 حالة من ضمنهم 38236 حالة تم شفاؤها، و4774 حالة وفاة".

وتشير الأرقام المعلنة إلى استقرار نسبي في أعداد الإصابات، وزيادة طفيفة في الوفيات، حيث سجلت أمس الأربعاء 409 إصابات، و37 حالة وفاة.

القاهرة - ناصر حاتم