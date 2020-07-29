الصحة المصرية: تسجيل 37 وفاة و409 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأربعاء، تسجيل 37 وفاة و409 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل انخفاضا في الوفيات والإصابات.

وأوضح خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن 1066 شخصا تماثلوا للشفاء من الفيروس وخرجوا من المستشفيات في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضاف أن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر حتى اليوم الأربعاء هو 93356 حالة، من ضمنهم 37025 حالة تم شفاؤها، و4728 حالة وفاة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT