الأردن.. مظاهرات ليلية تطالب بالإفراج عن المعلمين المعتقلين – فيديو + صور

انطلقت في الأردن اليوم الأحد، مظاهرات واحتجاجات ليلية في معظم محافظات المملكة، في وقت تصدر فيه هاشتاع "#أطلقوا سراح المعلمين"، مواقع التواصل الاجتماعي.

وهتفت جموع المتظاهرين بشعارات تنادي بالمعلم وحريته، منها "حرية حرية.. بدنا نعيش بحرية"، وأخرى "عاش المعلم .. عاشت الكرامة .. عاشت الثقافة".

ويطالب المحتجون بإطلاق سراح عدد من أعضاء الكادر التعليمي، الذين ألقي القبض عليهم أثناء تنظيمهم وقفات احتجاجية الأسبوع الماضي.

RT

RT

وفرضت الأجهزة الأمنية الأردنية الأربعاء الماضي، إغلاقا تاما في معظم المناطق الحيوية في غرب العاصمة عمان لمنع المعلمين من تنفيذ اعتصام احتجاجي على إغلاق نقابتهم.

ودخل الخلاف بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين مرحلة جديدة، عقب قرار النيابة العامة غلق مكاتب النقابة لمدة عامين، والتحقيق مع عدد من أعضاء مجلسها.

المصدر: RT