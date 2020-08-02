سوريا.. تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 29 إصابة بكورونا وهو أعلى حصيلة يومية يتم تسجيلها في البلاد.

ومع الإصابات الجديدة يصل عدد الإصابات إلى 809 إصابات.

كذلك أعلنت الوزارة تسجيل حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 44 حالة.

بينما تعافت 10 حالات من الإصابات المسجلة ليرتفع عدد حالات الشفاء من الفيروس 256.





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ومع تزايد حالات الإصابة بالفيروس وتوسع انتشاره خاصة في العاصمة دمشق، تتخذ في البلاد عدة إجراءات منها فرض ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، وهو ما بحثه الفريق المعني بالفيروس اليوم، إضافة إلى إعلان وزار الأوقاف عن تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في البلاد بدءا من يوم غد الاثنين.

أسامة يونس ـ دمشق

المصدر: RT