العراق.. القبض على مفجّر حافلة في بغداد مؤخرا

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول اليوم الأحد، القبض على منفذ عملية تفجير حافلة في بغداد قبل أيام.

وقال في بيان صحفي: "يتابع القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، باهتمام كبير ملف العناصر الإرهابية، التي تحاول العبث بأمن البلاد، حيث وجه بمعرفة حيثيات حادثة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع داخل عجلة لنقل الركاب في منطقة الكرادة الأربعاء الماضي، والتي أسفرت عن مقتل مواطنين اثنين وإصابة 5 آخرين، والتوصل إلى الفاعلين".

وأضاف: "تمكن الأبطال في جهاز الأمن الوطني، ومن خلال الجهد الميداني والفني والاستخباري من التعرف على منفذ العملية الإرهابية، والتوصل إلى معلومات دقيقة عنه وتحديد موقع تواجده".

وتابع: "بعد استحصال أوامر القبض القانونية، تم إلقاء القبض عليه خلال 24 ساعة من ارتكابه الجريمة من خلال مداهمة الوكر الذي كان يسكنه، كما ضبطت معدات التفجير المستخدمة في هذا الحادث الإرهابي، فضلا عن دلالات أخرى استعملها أثناء التنفيذ، وقد اتخذت بحقه الإجراءات القانونية أصولا".

المصدر: RT