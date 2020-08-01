بالصور.. حفتر يزور كتيبة "طارق بن زياد"

أجرى القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير أركان حرب خليفة حفتر، زيارة لكتيبة "طارق بن زياد" المقاتلة، وذلك ضمن تفقده وحدات القوات المسلحة للوقوف على جاهزيتها.

وحيا حفتر أفراد الكتيبة على روحهم المعنوية العالية، واستعدادهم وجاهزيتهم التامة لتنفيذ أية أوامر تصدر إليهم لتحرير الأرض والعرض.

ووجهت قوات حفتر تحذيرا للسفن والطائرات من الاقتراب من المياه الإقليمية الليبية أو أجواء البلاد، دون تنسيق معها.

وقال المتحدث باسم "الجيش الليبي"، أحمد المسماري، على صفحته في "فيسبوك"، يوم السبت: "إلحاقا لبلاغات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تلفت القيادة عناية الدول التي تقترب سفنها أو طائراتها من المياه الإقليمية أو الأجواء الليبية إلى ضرورة التنسيق مسبقا للحيلولة دون وقوع تصادم معها".

ورغم توقف المعارك بين قوات حكومة الوفاق وقوات حفتر، إلا أن الوضع في ليبيا يشهد توترا وسط مخاوف من تجدد المعارك في مدينتي سرت والجفرة الواقعتين تحت سيطرة قوات حفتر.

المصدر: RT