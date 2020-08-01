قصف جوي تركي على قرية شمالي العراق - فيديو

قصفت طائرة عسكرية تابعة للجيش التركي مساء الجمعة، قرية كربلي في ناحية مانكيشك زاخو بدهوك، في إطار عمليات أنقرة العسكرية المستمرة في إقليم كردستان العراق.

وقال مدير ناحية مانكيشك مشتاق عصمت، إن "طائرة تركية شنت في الساعة الثامنة من مساء الجمعة، غارات على نهر شيفكي بقرية كربلي"، مشيرا إلى أنه "لم يعرف بعد حجم الخسائر الناجمة عن القصف، بسبب تعذر الذهاب إلى القرية ومعاينة الأضرار".

وتتألف قرية كربلي من 8 منازل وتقيم فيها عائلتان فقط، بينما تكتفي العوائل الأخرى بزيارة القرية في أيام العطل.

وأطلقت تركيا في منتصف يونيو الماضي عملية "المخلب – النسر"، قالت إنها "تستهدف مواقع حزب العمال الكردستاني داخل أراضي الإقليم"، وبعد يومين بدأت حملة برية باسم "المخلب – النمر" في منطقة حفتانين في دهوك شمالي العراق، ولا تزال العمليات متواصلة حتى الآن.

وطالبت الحكومة العراقية مرارا تركيا بإيقاف عملياتها "فورا"، معتبرة إياها "انتهاكا للسيادة" كما استدعت السفير التركي وسلمته مذكرتي احتجاج، لكن تلك الدعوات كانت تقابل بالرفض الصريح من قبل أنقرة التي تقول إنها "تدافع عن نفسها من هجمات عناصر حزب العمال".

المصدر: "رووداو"