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مصادر إعلامية: الصحة الكويتية تعين 550 موظفا من "البدون"

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مصادر إعلامية: الصحة الكويتية تعين 550 موظفا من
Reuters
الكويت - أرشيف
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كشفت مصادر إعلامية كويتية الجمعة، أن وزارة الصحة بصدد القيام خلال الفترة المقبلة بإجراءات تعيين أكثر من 550 موظفا من "البدون" في وظائف أطباء وممرضين.

وأكدت المصادر، أن الموافقة تمت بموجب توصية من مجلس الوزراء وتكليف ديوان الخدمة المدنية بأخذ الموافقة النهائية للحصول على الدرجات الوظيفية إضافة الى توفير الميزانية الخاصة بهؤلاء الموظفين.

وتوقعت المصادر، أن وزارة الصحة ستنتهي من إجراءات التعيين مباشرة بعد إتمام جميع الخطوات ذات الشأن، تمهيدا لاستلام الوظيفة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.

وأوضحت، أن "هذه ليست الدفعة الوحيدة، وأن هناك آلية سيتم اعتمادها للاستفادة من هذه الفئة من السكان لسد العجز الذي تعاني منه الوزارة في مثل هذه الوظائف".

المصدر: "الأنباء الكويتية"

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