المغرب يسجل ارتفاعا في الإصابات والوفيات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة، تسجيل 1063 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 24322 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 7 وفيات خلال الفترة ذاتها، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 353 حالة وفاة في عموم البلاد.

وأكدت الوزارة، أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية (غير مصاب) عن طريق التحاليل المختبرية، بلغ 1228043 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المملكة.

وتم التأكد من 347 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 17658.

ودعت وزارة الصحة المواطنين إلى التقيد بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية.

المصدر: "هسبريس"