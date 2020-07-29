أسوأ يوم في المغرب

أعلنت السلطات الصحية المغربية رصد 826 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما قالت وزارة الصحة إن المغرب شهد أسوأ أيامه من حيث عدد الإصابات اليومية والحالات الحرجة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 22213 حالة، فيما بلغ معدل الإصابة على الصعيد الوطني 61.2 لكل مائة ألف نسمة، بعد أن كان 2.3 في اليوم السابق.

وسجلت أربع مدن تدخل ضمن المدن الثماني المشمولة بقرار منع التنقل ما مجموعه 668 إصابة جديدة، أي بنسبة 81 بالمائة من مجموع الإصابات المسجلة بالمغرب، ويتعلق الأمر بفاس وطنجة ومراكش والدار البيضاء.

ولأول مرة يرتفع عدد الحالات الحرجة والخطيرة إلى 81 حالة منذ بداية تفشي فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: "هسبريس"