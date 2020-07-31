العاهل المغربي يؤدي صلاة عيد الأضحى من دون خطبة

أدى العاهل المغربي الملك محمد السادس، صبيحة اليوم الجمعة، بإقامته الملكية بمدينة المضيق صلاة عيد الأضحى، من دون الخطبة المعتادة في مثل هذه الصلاة.

وحرص العاهل المغربي، على أداء صلاة العيد بدون خطبة، أسوة بباقي أفراد الشعب المغربي، احتراما للتدابير الصحية المتخذة من قبل السلطات الصحية في البلاد للحد من انتشار جائحة كورونا.

وقام بعدها بنحر أضحية العيد، اقتداء بالسنة النبوية.

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#الملك_محمد_السادس يؤدي صلاة #عيد_الأضحى المبارك، مرفوقا بولي العهد الأمير #مولاي_الحسن، والأمير #مولاي_رشيد، بالإقامة الملكية بالمضيق، بدون خطبة وفي احترام تام للتدابير الصحية المتخذة للحد من انتشار جائحة #كورونا. pic.twitter.com/6lYsLiWbwb — Hespress هسبريس (@hespress) July 31, 2020

ودعا الملك محمد السادس، الأربعاء الماضي، خلال خطابه بمناسبة عيد العرش الـ21، المواطنين إلى الاستعداد لمواجهة كورونا في حال عودته في موجة ثانية.

وأضاف: "أقول بكل صدق، إن عواقب هذه الأزمة الصحية ستكون قاسية، لمواصلة اليقظة، والمساندة والتضامن، والالتزام بالتدابير الاحترازية والوقائية، ووضع مخطط لنكون مجندين ومستعدين، خاصة أمام التراخي الذي لاحظناه مؤخرا".

وسجل المغرب أكثر من 22 ألف حالة إصابة بكورونا، منذ بدء تفشي المرض بالبلاد.

المصدر: "هسبريس"