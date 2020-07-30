العاهل المغربي: عواقب الأزمة الصحية لفيروس كورونا ستكون قاسية

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء يوم الأربعاء، إن عواقب الأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد، "ستكون قاسية".

ودعا العاهل المغربي خلال خطاب بمناسبة عيد العرش الحادي والعشرين، المواطنين إلى الاستعداد لمواجهة كورونا في حال عودته في موجة ثانية، وذلك خوفا وحرصا منه على سلامة الجميع.

وتابع الملك محمد السادس قائلا: "أقول بكل صدق إن عواقب هذه الأزمة الصحية ستكون قاسية، لمواصلة اليقظة، والمساندة والتضامن، والالتزام بالتدابير الإحترازية والوقائية، ووضع مخطط لنكون مجندين ومستعدين، خاصة أمام التراخي الذي لاحظناه مؤخرا".

وأوضح أن عمل بلاده لا يقتصر على مواجهة هذا الوباء فحسب، وإنما يهدف أيضا إلى معالجة انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية، ضمن منظور مستقبلي شامل، يستخلص الدروس من هذه المرحلة والاستفادة منها.

وأعلن العاهل المغربي عن خطة لضخ 120 مليار درهم (12.8 مليار دولار) في الاقتصاد المغربي لإنعاشه من الآثار السلبية الناجمة عن جائحة كورونا.

وأضاف أنه قرر إنشاء "صندوق للاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص في مختلف المجالات"، مشيرا إلى أن هذا الصندوق "يجب أن يرتكز بالإضافة إلى مساهمة الدولة على تنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية".

ودعا "الحكومة والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين للانخراط فيها بكل فعالية ومسؤولية في إطار تعاقد وطني بناء يكون في مستوى تحديات المرحلة وانتظارات المغاربة".

وكان العاهل المغربي قد أعلن عن إنشاء صندوق لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة "كوفيد-19" وقال اليوم إن "هذا الصندوق استطاع جمع 33 مليار و700 مليون درهم في حين بلغ مجموع النفقات إلى الآن 24 مليار و650 مليون درهم تم صرفها لتمويل تدابير الدعم الاجتماعي وشراء المعدات الطبية الضرورية".

وصرح بأنه "ورغم الجهود التي تقوم بها الدولة للتخفيف من آثارها فإن عواقب هذه الأزمة ستكون قاسية".

كما دعا العاهل المغربي لتوفير الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة على رأسها "تعميم التغطية الإجتماعية لجميع المغاربة خلال الخمس سنوات المقبلة".

وسجل المغرب حتى مساء اليوم 22213 ألف إصابة بفيروس كورونا منها 334 حالة وفاة و17125 حالة تعافي.

المصدر: وكالات