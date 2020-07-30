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البحرين.. السجن 3 سنوات لمتعمد نقل كورونا للأطباء

أخبار العالم العربي

البحرين.. السجن 3 سنوات لمتعمد نقل كورونا للأطباء
elbalad
فيروس كورونا في البحرين
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كشف رئيس النيابة في البحرين، عدنان الوداعي، أن المحكمة الصغرى الجنائية حكمت على مواطن مصاب بفيروس كورونا بالسجن 3 أعوام لتعمده نقل العدوى للآخرين بما في ذلك للأطباء الذين عالجوه.

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وقال إن المحكمة أصدرت حكمها في القضية الخاصة بشأن قيام أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بتعريض الأطباء العاملين بمركز فحص العدوى، إذ قضت بإدانة المتهم ومعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات مع النفاذ وتغريمه ألف دينار عما أسند إليه من اتهام.

وكانت إدارة الصحة العامة قد أبلغت عن قدوم المتهم لمركز الفحص من أجل عمل فحص فيروس كورونا، إذ كان آخر فحص أجري له قد أثبت إصابته بالفيروس، وأثناء ذلك تعمد المتهم إزالة الكمامة عن وجهه والسعال بوجه الأطباء الموجودين بالمركز آنذاك، كما تعمد السعال في يده ثم المسارعة بلمس الأطباء في مواضع متفرقة من أجسامهم من أجل نقل الفيروس لهم.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، وأمرت بحبسه احتياطيا، وأحالته محبوسا إلى المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم بحقه.

وكانت مملكة البحرين قررت العمل على محاور جديدة بشأن مواجهة فيروس كورونا، وبناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي إلى فيروس كورونا في البحرين، تقرر فتح المطاعم في المملكة في 3 سبتمبر.

 كما تقرر أن تعود جميع الخدمات إلى ما كانت عليه في 24 سبتمبر، فيما شكر ولي عهد البحرين، سلمان بن حمد، "أبطال الصفوف الأمامية" والكوادر الداعمة لهم بكل المواقع والجهات وكافة المتطوعين، حسب صحيفة "الوطن" البحرينية.

المصدر: تويتر+RT

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