لأول مرة منذ مايو.. السعودية تسجل أقل من 1.7 ألف إصابة بكورونا خلال يوم

لأول مرة منذ أواخر مايو الماضي، سجلت السلطات الصحية السعودية أقل من 1.7 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن رصد 1629 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 1759 إصابة في اليوم السابق.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1629) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (26) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2629) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (231,198) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/otjBxHYzV0 — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) July 30, 2020

ويمثل ذلك أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا في السعودية منذ 29 مايو عندما تم رصد 1618 إصابة.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في المملكة حتى اليوم 274219، بما في ذلك 40179 حالة نشطة منها 2044 مريضا في حالة حرجة.

وسجلت الوزارة خلال اليوم الأخير 26 وفاة جديدة ناجمة عن العدوى، مقابل 27 وفاة أمس، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 2842 حالة وفاة.

وتماثل 2629 مصابا بـ"كوفيد-19" للشفاء في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 231198 شخصا.

المصدر: RT