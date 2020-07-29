السفير الروسي بالقاهرة: نرفض تقسيم ليبيا ونسعى لحل سياسي

أكد السفير الروسي بالقاهرة غيورغي بوريسينكو، رفض روسيا لتقسيم ليبيا، وسعيها لحل سياسي في البلاد.

وقال بوريسينكو في حديث لقناة "تن" المصرية: "نعمل على أن تكون الحدود المصرية هادئة ومستقرة، وروسيا تتفهم قلق مصر على أمنها القومي ففي ليبيا تجمعت جماعات إرهابية ليست قليلة".

وأضاف، أنه يجب خروج الجماعات الإرهابية من ليبيا، موضحا أن هناك مشاورات ومباحثات مستمرة بين القاهرة وموسكو بشأن الأوضاع فى ليبيا.

وأوضح أن روسيا تسعي للوصول إلى حل سياسي للأزمة الليبية بالتعاون مع طرفي النزاع والأطراف الدولية الأخرى.

وأكد أن "موسكو تدعو لوقف كافة العمليات العسكرية على الأرض الليبية لحين الوصول إلى حل سياسي"، موضحا أن "روسيا دعمت تصريحات الرئيس السيسي عن الخط الأحمر والخاص بمنطقة سرت والجفرة في ليبيا، فليبيا يجب أن تكون دولة مستقلة لها سيادة وموسكو ضد تقسيمها".

ناصر حاتم

المصدر: RT