مصر.. القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الاتجار في النقد الأجنبي

ألقت هيئة الرقابة الإدارية في مصر، الأربعاء، القبض على رئيس مجلس إدارة شركة تعمل في مجال التجارة الإلكترونية لارتكابه جريمة الاتجار في النقد الأجنبي المخالفة لقانون البنك المركزي.

وأسفرت تحريات الهيئة عن استغلاله أعمال التحويلات الإلكترونية الخاصة بالشراء من الخارج ‏والتعامل بالدولار الأمريكي داخل السوق المحلي بالمخالفة للقانون.

وبعرض الملف على نيابة الشؤون المالية والتجارية، أذنت بضبط المتهم.

وأسفرت أعمال التفتيش لمقرات الشركة عن ضبط الأجهزة الإلكترونية، والحاسبات الآلية، ونقاط الدفع الإلكتروني، والمستندات التي تؤكد ارتكابه للجريمة، بالإضافة إلى بعض العملات الأجنبية المختلفة، علما أنه يتم التحقيق مع المشتبه به.

‏كما ألقت الهيئة القبض على مدير مدرسة لتقاضيه مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد أولياء الأمور، مقابل قيامه بالإخلال بواجبات وظيفته واستغلال نفوذه لدى زملائه ومرؤوسيه في العمل بالتدخل لمصلحة الطالب.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم وقررت حبسه.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT