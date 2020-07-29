 
مباشر

الرئيس الجزائري يقيل وزير العمل

أخبار العالم العربي

الرئيس الجزائري يقيل وزير العمل
Reuters /FW1F/David Holmes
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/of3o

أفاد بيان للرئاسة الجزائرية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس عبد المجيد تبون أنهى مهام وزير العمل والضمان الاجتماعي، أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف.

وجاء في البيان: "وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم مرسوما يتضمن إنهاء مهام السيد أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، بصفته وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي".

وأشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن تبون كلف وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، بالقيام بمهام وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا