 
مباشر

مصر تنشئ مصنعا للخوذ القتالية والسترات الواقية وأنباء عن تنفيذ صفقة للجيش السعودي

أخبار العالم العربي

مصر تنشئ مصنعا للخوذ القتالية والسترات الواقية وأنباء عن تنفيذ صفقة للجيش السعودي
Reuters
الجيش المصري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/of2e

أعلنت الحكومة المصرية أنها تمكنت من إنشاء مصنع جديد لصناعة الخوذ القتالية والسترات الواقية من الرصاص، وذلك خلال افتتاح مصانع الروبيكي أمس الثلاثاء.

إقرأ المزيد
السيسي يكشف عن مشروعات كبيرة في مصر
السيسي يكشف عن مشروعات كبيرة في مصر

وأكدت الحكومة المصرية أنه "خلال احتفالات أكتوبر المقبل، سيتم افتتاح 4 مصانع جديدة، وهي مصنع الأثاث الخشبية والمعدنية ومصنع الخوذة القتالية ومصنع الجاكيت الواقي، ويجري إنشاء بعض المصانع الأخرى للملبوسات والمفروشات وسيتم افتتاحها في أبريل 2021".

وأكدت مجموعة من النشطاء والمدونين المهتمين بالشؤون العسكرية أن مصنع الخوذ القتالية والسترات الواقية بصدد تصنيع طلبية كبيرة للجيش السعودي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد قال إنه جاري افتتاح مشروعات كبيرة ومجمعات صناعية ومنشآت مدنية جديدة، حيث تم إعدادها وتجهيزها وهي في الاختبارات النهائية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا