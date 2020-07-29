 
مباشر

بلاغات لتعليق نشاط 29 حزبا تونسيا

أخبار العالم العربي

بلاغات لتعليق نشاط 29 حزبا تونسيا
Reuters
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oex8

تم استصدار أذون قضائية لتعليق نشاط 29 حزبا تونسيا، منها 12 حزبا جرى رفع قضايا ضدها في الحل، على خلفية رفضها تقديم تقارير حساباتها المالية ومصادر تمويلها إلى رئاسة الحكومة.

إقرأ المزيد
تونس.. الحزب
تونس.. الحزب "الدستوري الحر" يقع في خطأ فادح يوم عيد الجمهورية ويزين كعكته بعلم تركيا

وأعلنت وزارة حقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني في تونس، أن مصالحها قامت بإصدار بلاغات تدعو الأحزاب السياسية إلى ضرورة تسوية وضعيتها والإيفاء بالالتزامات المحمولة عليها قانونا.

وذلك في إطار تنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 87 لسنة 2011، المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، وخاصة منه الفصلين 26 و27 المتمثلة في رفع تقارير مراقبة حساباتها المالية، ومصادر تمويلها ونفقاتها إلى رئاسة الحكومة.

كما أكدت الوزارة في بلاغ لها أمس الثلاثاء، "أنها قامت بتوجيه تنابيه إلى 190 حزبا، تدعوها إلى رفع المخالفات المذكورة آنفا".

وجددت الوزارة دعوتها لكافة الأحزاب المخالفة للإسراع بتسوية وضعيتها حتى تتجنب تبعات الإجراءات العقابية المقررة.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا