تونس.. الحزب "الدستوري الحر" يقع في خطأ فادح يوم عيد الجمهورية ويزين كعكته بعلم تركيا

وقع الحزب "الدستوري الحر" في تونس يوم احتفالاته بعيد الجمهورية في الـ25 من يوليو في خطأ فادح، حيث زين كعكة بعلم تركيا بدل علم تونس.

وتداول رواد مواقع التواصل في تونس مقاطع فيديو لاحتفالات رئيسة الحزب "الدستوري الحر"، عبير موسي، بذكرى إعلان الجمهورية، بكعكة عليها علم تركيا بدلا من علم تونس (المشابه له)، في حين عرف عنها انتقادها الشديد لـ"حزب النهضة" ولتركيا.

واحتفلت موسي مع أعضاء وأنصار حزبها بكعكة تحمل العلم التركي الذي يتضمن دائرة حمراء تتوسطها نجمة وهلال أبيضان، على النقيض من علم تونس الذي يتكون من دائرة بيضاء فيها نجمة وهلال أحمران.

وأثار الخطأ غضب المدونين في تونس والعديد من مناصري الأحزاب المعارضة للحزب ورئيسته، حيث اعتبروا أن الأمر فضيحة لأن الحزب بمكوناته لم ينتبه للخطأ الذي وقع فيه معدّ الكعكة.

المصدر: RT