بيع أعمال فنية لـ"بانكسي" بـ 2.9 مليون دولار لمساعدة مستشفى فلسطيني (صورة)

أعلنت دار مزادات، الثلاثاء، عن بيع أعمال لفنان الشارع البريطاني، بانكسي، الذي ما زالت السرية تحيط بهويته، بقيمة 2.2 مليون جنيه استرليني لمساعدة مستشفى في مدينة بيت لحم الفلسطينية.

وقدرت دار المزادات البريطانية "سوثبيز" أن يتم بيع العمل الفني الخاص ببانكسي، والذي يحمل اسم "مشهد البحر الأبيض المتوسط ​​لعام 2017"، ويتكون من ثلاث لوحات زيتية، مقابل ما يتراوح بين 800 ألف و1.2 مليون جنيه استرليني (1 و1.5 مليون دولار) إلا أن سعر البيع تجاوز ذلك الرقم.

وكانت اللوحات الثلاث معلقة حتى وقت قريب في بهو فندق "وولد أوف أوتيل"، الذي ساعد في تصميمه الفنان في بيت لحم، وهو قريب للغاية من الجدار الذي بنته إسرائيل للفصل بينها والضفة الغربية.

وتصور اللوحة الثلاثية خطا ساحليا على البحر الأبيض المتوسط وقد انجرفت إلى الشاطئ سترات نجاة، في انتقاد لأزمة المهاجرين إلى أوروبا.

وأوضحت دار "سوثبيز" أن جميع عائدات بيع العمل الفني ستذهب لوحدة جديدة للسكتة الدماغية الحادة، ولشراء معدات إعادة تأهيل للأطفال في مستشفى "جمعية بيت لحم العربية لإعادة التأهيل".

Take a closer look at #Banksy’s tempestuous “Mediterranean sea view 2017”



Originally painted for and display at the artist’s The Walled Off Hotel, the triptych is currently on view in our #London galleries: https://t.co/sUj5VftBy9#SothebysContemporary#RembrandtToRichterpic.twitter.com/bihQUka3YH — Sotheby's (@Sothebys) July 26, 2020

المصدر: د ب أ