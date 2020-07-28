أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، عدم التراجع عن تقوية مؤسسات الدولة وتلبية مطالب المواطنين.

وقال في بيان صحفي: "وجهنا الوزراء والدوائر الخدمية المعنية بتجنب العقبات البيروقراطية والعمل بأساليب مرنة في تنفيذ القرارات، ومن سيعرقل أي قرار سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وأضاف، أن "على الوزراء الاستماع لمطالب المواطنين والنزول الى الشارع ووضع الخطط لتلبيتها، فالخطط الإصلاحية يجب أن توازيها خطط مماثلة لاستيعاب مطالب المواطنين".

وتابع الكاظمي: "لا تراجع عن تقوية مؤسسات الدولة، والعمل جارٍ على تقويتها، ونحن بصدد اتخاذ قرارات وطنية لتلبية مطالب أبناء شعبنا".

وأشار إلى أن "القوات والأجهزة الأمنية ملزمة بحماية حركة التظاهر المطلبي، من أي استهداف أو محاولة لخلط الأوراق، من أي جهة كانت".

المصدر: RT