وزارة الري المصرية: بحيرة السد العالي تزود مجرى النيل حال وجود جفاف طبيعي أو صناعي بسبب سد النهضة

قال المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية في مصر محمد السباعي، إن التنبؤات تشير إلى أن مؤشر الفيضان مبشر هذا العام.

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وأشار في تصريحات متلفزة إلى أن معدلات الفيضان متوسطة وما فوق المتوسط، مضيفا أن مناسيب المياه في السد العالي في الحدود الآمنة.

وأكد أن: "الموقف في مصر مختلف عن السودان، فيما يتعلق بتوقف بعض المحطات، وهذا لن يحدث في مصر، لأن مصر بها بحيرة سد العالي، التي تعتمد عليها لتزويد مجرى النيل حال وجود جفاف طبيعي أو صناعي".

وذكر المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن الاحتياجات المائية لمصر لن تتأثر هذا العام، لافتا إلى أن إثيوبيا لن تستطيع ملء وتخزين سد النهضة قبل يوليو المقبل.

وأوضح أن هناك العديد من الإجراءات التي يتم اتخاذها للمحافظة على المياه، منها تقنين الزراعات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، واتخاذ إجراءات صارمة على كل من يهدر المياه، مؤكدا أن المياه مسئولية الجميع ويجب الحفاظ عليها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية