درعا.. قتلى وجرحى في هجوم مسلح لمجهولين على منزل "قيادي سابق في الفصائل المسلحة"

أفاد ناشطون بأن مسلحين مجهولين اقتحموا منزل "قيادي سابق لدى الفصائل" في مدينة الصنمين بريف درعا، وأطلقوا النار على المتواجدين في المنزل، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص.

وبحسب الناشطين فإن "المسلحين هاجموا المنزل وأطلقوا النار على المتواجدين في المنزل، ما أدى لمقتل 5 أشخاص من مقاتلين وقادة سابقين لدى الفصائل، ممن أجروا تسويات ومصالحات، كما تسبب الاستهداف بإصابة آخرين بجراح".

#درعا_الصنمين

مسلّحون مجهولون يقتحمون منزل القيادي السابق في الجيش الحر "فوزي النصار" في الحي الغربي لمدينة الصنمين ويطلقون النار على ستة أشخاص داخل منزله ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى بعض إصاباتهم بالغة — أيمن عزام (@Ayman_Azzam_2) July 26, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي