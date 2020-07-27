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درعا.. قتلى وجرحى في هجوم مسلح لمجهولين على منزل "قيادي سابق في الفصائل المسلحة"

أخبار العالم العربي

درعا.. قتلى وجرحى في هجوم مسلح لمجهولين على منزل
صورة تعبيرية ارشيفية
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أفاد ناشطون بأن مسلحين مجهولين اقتحموا منزل "قيادي سابق لدى الفصائل" في مدينة الصنمين بريف درعا، وأطلقوا النار على المتواجدين في المنزل، ما أدى إلى مقتل 5 أشخاص.

وبحسب الناشطين فإن "المسلحين هاجموا المنزل وأطلقوا النار على المتواجدين في المنزل، ما أدى لمقتل 5 أشخاص من مقاتلين وقادة سابقين لدى الفصائل، ممن أجروا تسويات ومصالحات، كما تسبب الاستهداف بإصابة آخرين بجراح".

درعا.. قتلى وجرحى في هجوم مسلح لمجهولين على منزل

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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