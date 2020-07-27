الجيش المصري يستعد لتسلم 5 مقاتلات من طراز "سوخوي 35" الروسية (صور)

أكدت مصادر عسكرية لـRT، أن الجيش المصري يستعد لأول مرة في تاريخه لامتلاك مقاتلة سيادة جوية روسية من طراز "سوخوي-35"، وذلك بعد أن ظهرت صور لها وهي في طريقها إلى مصر.

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وأشارت المصادر إلى أن هذه المقاتلة الثقيلة وبعيدة المدى، ستمنح الجيش المصري الأولوية في سماء المنطقة، لذلك اعترضت عليها الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كبير.

وظهرت صور أول خمس مقاتلات من طراز "سوخوي-35" مخصصة للقوات الجوية المصرية وهي في طريقها لمصر، حيث قامت الطائرات برحلة إلى الجزء الأوروبي من روسيا، وتبين من الصور أن المقاتلات تحمل أرقاما من 9210 إلى 9214.

وتشكل "سو-35" خطورة على المقاتلات الأمريكية في المعركة الجوية، فهي تنتمي إلى جيل ++4 ويمكنها أن تنافس الطائرات الحربية الأمريكية مثل "F – 15 إيغل"، و F/A -18 وحتى "F – 35" للجيل الخامس، إذ أنها تعد نموذجا متطورا لمقاتلة "سوخوي-27" الأسطورية السوفيتية التي تم إنتاجها عام 1988.

المصدر: RT