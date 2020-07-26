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العراق.. مقطع فيديو لمواطن يأكل من القمامة يثير استياء واسعا

أخبار العالم العربي

العراق.. مقطع فيديو لمواطن يأكل من القمامة يثير استياء واسعا
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أظهرت مقاطع فيديو بُثت على مواقع التواصل الاجتماعي مواطنين عراقيين وهم يأكلون من حاويات النفايات.

وقبل أيام وثقت كاميرا هاتف أحد المواطنين رجلاً وهو يأكل الطعام من أكوام النفايات في منطقة الأعظمية ببغداد وفقاً لما ذُكر في الفيديو، وقبل ذلك ظهرت مقاطع أخرى لعراقيين أكلوا من القمامة أيضاً.
ومع إجراءات حظر التجوال في البلاد عانت آلاف العوائل العراقية من الفقر واستقبلت مساعدات من متبرعين وشركات ومنظمات غير حكومية.

ووصلت نسبة الفقر في العراق إلى نحو 31% في وقت يصدر العراق ثلاثة ملايين برميل نفط يومياً، فضلاً عن امتلاكه الثروات الطبيعية الأخرى كالغاز والكبريت وغيرهما.
ووصلت النسمة السكانية للعراق إلى 40 مليون مع بداية عام 2020، ومع هذه الزيادة ارتفعت نسب البطالة في البلاد.

المصدر: RT

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