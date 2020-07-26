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"حزب الله": معادلة الردع قائمة مع إسرائيل ونحن لسنا بوارد تعديلها

أخبار العالم العربي

Reuters AZIZ TAHER
نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني​ نعيم قاسم
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أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني​ نعيم قاسم تلقي الحزب رسالة عبر الأمم المتحدة، مؤكدا أنه "لا تغيير في قواعد الاشتباك مع إسرائيل"، وأن الأجواء لا تشي بحصول حرب قريبا.

وقال قاسم في تصريحات تلفزيونية اليوم الأحد، إنه "لا يوجد جواب على السؤال بشأن الرد على استشهاد علي كامل محسن من جراء العدوان الإسرائيلي، ومعادلة الردع قائمة مع ​إسرائيل​ ونحن لسنا بوارد تعديل هذه المعادلة".

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وأوضح أن "التهديدات الإسرائيلية اعتدنا عليها وهي لا تقدم لنا رؤية سياسية جديدة وهي تأتي في إطار العنتريات، والتهديدات الإسرائيلية لن تستدرجنا إلى موقف لا نريده".

وأضاف  أنه "لا جواب عما سنفعل بعد ​العدوان الإسرائيلي​.. ولن نعطي إجابات محددة"، مؤكدا أن "حزب الله" وصلته رسالة عبر ممثل الأمم المتحدة.

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وشدد قاسم على أن "الأجواء لا تشي بحصول حرب في ظل الإرباك الداخلي الإسرائيلي وتراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الداخل الأمريكي، ومحور المقاومة كان ولا يزال في موقع الدفاع وبالتالي أستبعد أجواء الحرب في الأشهر المقبلة".

وفي وقت سابق اليوم، حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سوريا ولبنان من عواقب أي هجمات على إسرائيل من أراضيهما.

المصدر: "النشرة اللبنانية"

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