 
مباشر

الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيرة تابعة لقواتنا سقطت في الأراضي اللبنانية
AFP
- جندي إسرائيلي يطلق طائرة بدون طيار - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oec8

أكد الجيش الإسرائيلي يوم الأحد، سقوط طائرة مسيرة في الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش في بيان مقتضب إنه لا يخشى تسرب معلومات استخباراتية من الطائرة في هذه الحادثة.

وقال المتحدث باسم ​الجيش الإسرائيلي​ أفيخاي أدرعي في تغريدة: "قبل قليل وخلال نشاط عملياتي لقوات جيش الدفاع على الحدود اللبنانية سقطت طائرة مسيرة إسرائيلية داخل لبنان.. لا توجد خشية من تسرب معلومات".

وقالت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني يوم السبت إن 20 طائرة استطلاع تابعة للجيش الإسرائيلي اخترقت أجواء منطقة الجنوب يوم الجمعة.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام تكشف نشر إسرائيل منظومة
وسائل إعلام تكشف نشر إسرائيل منظومة "القبة الحديدية" خشية رد من حزب الله

وأفادت بأن طائرات الاستطلاع نفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب.

وأكدت قيادة الجيش متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

وتعتبر الخروقات الإسرائيلية المستمرة انتهاكا للسيادة اللبنانية والقرار الأممي 1701.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد ذكرت يوم الأحد أن الجيش الإسرائيلي نشر "القبة الحديدية" على الحدود الشمالية، وذلك خشية من رد "حزب الله" اللبناني على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

المصدر: RT + وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا