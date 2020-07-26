وسائل إعلام تكشف نشر إسرائيل منظومة "القبة الحديدية" خشية رد من حزب الله

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد أن الجيش الإسرائيلي نشر "القبة الحديدية" على الحدود الشمالية، وذلك خشية من رد "حزب الله" اللبناني على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

وأفاد موقع "القناة 12" العبرية بأن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوعز لوزراء الكابينت، بعدم الإدلاء بتصريحات تتعلق بالأحداث الحاصلة في الشمال.

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وفي وقت سابق اليوم حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سوريا ولبنان من عواقب أي هجمات على إسرائيل من أراضيهما، مؤكدا أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا عند حدودها الشمالية.

وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تعليمات لقواته بالبقاء في حالة تأهب قصوى على طول الحدود مع لبنان وجبهة الجولان.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية