مصادر: الأمم المتحدة تبلغ "حزب الله" رسالة إسرائيلية حول مقتل أحد عناصره في سوريا

نقلت قناة "الميادين" اللبنانية عن مصادر خاصة أن الأمم المتحدة أبلغت "حزب الله" رسالة من إسرائيل حول مقتل، علي كامل محسن، أحد عناصر الحزب في سوريا.

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وأوضحت المصادر أن فحوى الرسالة تكمن في أن إسرائيل لم تكن على علم بوجود محسن ولم تكن تقصد قتله، مؤكدة مع ذلك أنه لا صحة لأي تقارير حول رسائل إسرائيلية لـ"حزب الله" عبر وسطاء دوليين كروسيا أو غيرها.

وذكر تقرير "الميادين" أن إسرائيل أبلغت "حزب الله" عبر الرسالة بما وصفته المصادر بالتحذير من مغبة عمل عسكري انتقامي، مشيرة إلى أن الأخير اكتفى بتبلغ الرسالة، لكنه أكد رفضه أي تحذيرات أو تهديدات إسرائيلية.

وقالت المصادر لـ"الميادين" إن الجيش الإسرائيلي اتخذ إجراءات على الحدود الشمالية بعد علمه أن "حزب الله" حسم قراره، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي يرصد حركة واسعة لعناصر "حزب الله" لكنه مشوش من كيفية الرد.

وتأتي هذه الرسالة في ظل التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد مقتل محسن بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت يوم 20 يوليو موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أمس الجمعة عن قائد المنطقة الشمالية، أمير برعام، قوله إن تقدير الوضع في الجيش الإسرائيلي يشير إلى أن "حزب الله" يخطط لعملية انتقامية، وصرح العسكري الرفيع: "نحن نستعد لمروحة واسعة من السيناريوهات".

المصدر: "الميادين" + وكالات