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"حزب الله" يعلن مقتل أحد عناصره والإعلام الإسرائيلي يتخوف من رد الفعل

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علی کامل محسن، عنصر "حزب الله" الذي قتل أمس بسوريا
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نعى "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، أحد مقاتليه، فيما قال ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن العنصر قتل في الغارة الإسرائيلية التي شنها الطيران الإسرائيلي أمس بمحيط دمشق.

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وفي بيان مقتضب، نعى "حزب الله" أحد مقاتليه، قائلا: "بمزيد من الفخر والاعتزاز تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي كامل محسن جواد من بلدة عيتيت جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

وتداول ناشطون صورا للشاب علي محسن، مشيرين إلى أنه قتل في الغارة الإسرائيلية على الأراضي السورية ليل الاثنين.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" أفادت بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل حول طبيعة تلك الأهداف، بينما ذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن انفجارات قوية سمعت في سماء العاصمة.

من جهتها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية إن الطيران الإسرائيلي استهدف الليلة الماضية شحنة أسلحة وصلت على متن رحلة من إيران في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن إسرائيل تخشى من رد "حزب الله" بعد إعلان مقتل عنصر له في سوريا.

وتابعت القناة، أنه حسب المعادلة التي حددها الأمين العام للحزب حسن نصرالله، فإن الهجوم على "حزب الله" في سوريا سيؤدي إلى رد على إسرائيل.

المصدر: RT

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