"حزب الله" يعلن مقتل أحد عناصره والإعلام الإسرائيلي يتخوف من رد الفعل

نعى "حزب الله" اللبناني، اليوم الثلاثاء، أحد مقاتليه، فيما قال ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن العنصر قتل في الغارة الإسرائيلية التي شنها الطيران الإسرائيلي أمس بمحيط دمشق.

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وفي بيان مقتضب، نعى "حزب الله" أحد مقاتليه، قائلا: "بمزيد من الفخر والاعتزاز تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد علي كامل محسن جواد من بلدة عيتيت جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

وتداول ناشطون صورا للشاب علي محسن، مشيرين إلى أنه قتل في الغارة الإسرائيلية على الأراضي السورية ليل الاثنين.

ظاهرا در حمله دیشب اسرائیل به دمشق (علی کامل محسن) افسر حزب الله لبنان به شهادت رسیده است.#ضربه_متقابلpic.twitter.com/GrIvlATppe — AZOF جدید (@mim63475185) July 21, 2020

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" أفادت بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الدفاعات الجوية تصدت لعدوان إسرائيلي من فوق منطقة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل.

ولم تذكر الوكالة أي تفاصيل حول طبيعة تلك الأهداف، بينما ذكرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أن انفجارات قوية سمعت في سماء العاصمة.

من جهتها، قالت قناة "كان" الإسرائيلية إن الطيران الإسرائيلي استهدف الليلة الماضية شحنة أسلحة وصلت على متن رحلة من إيران في الأيام الأخيرة، مشيرة إلى أن إسرائيل تخشى من رد "حزب الله" بعد إعلان مقتل عنصر له في سوريا.

חשש בישראל מתגובה של חיזבאללה בעקבות הודעת הארגון כי פעיל שלו נהרג בתקיפה אמש בסוריה. לפי המשוואה ששירטט נסראללה, על פגיעה באיש חיזבאללה גם בסוריה תבוא תגובה של הארגון נגד ישראל. היעד שהותקף אמש: משלוח נשק שהגיע בטיסה מאיראן בימים האחרונים@roysharon11 עם הפרטים ב-#חדשותהערבpic.twitter.com/JyXEC5rJ3O — כאן חדשות (@kann_news) July 21, 2020

وتابعت القناة، أنه حسب المعادلة التي حددها الأمين العام للحزب حسن نصرالله، فإن الهجوم على "حزب الله" في سوريا سيؤدي إلى رد على إسرائيل.

المصدر: RT