أمير قطر يجري محادثات مع رئيس الأركان الأمريكي

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، محادثات مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، دارت حول التعاون العسكري بين البلدين.

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وأفادت وكالة "قنا" القطرية الرسمية بأن الشيخ تميم استقبل ميلي والوفد المرافق له بقصر البحر في الدوحة، حيث تم خلال اللقاء "استعراض علاقات التعاون الاستراتيجي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، خصوصا في المجالات الدفاعية والعسكرية والأمنية".

كما ناقش أمير دولة قطر ورئيس هيئة الأركان الأمريكية "أبرز المستجدات في المنطقة والجهود المشتركة لتعزيز أمنها واستقرارها".

وتأتي هذه المحادثات في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تسوية الأزمة المستمرة في منطقة الخليج منذ 5 يونيو 2017 بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة، وقطر من جهة أخرى، مشددة على ضرورة إعادة الوحدة الخليجية للتركيز على مواجهة "التهديد الإيراني".

وتتميز قطر بمكانتها الاستراتيجية بالنسبة لوجود الولايات المتحدة العسكري في الشرق الأوسط، حيث يتمركز نحو 13 ألف عسكري أمريكي، غالبيتهم من سلاح الجو، في قاعدة "العديد" العسكرية الجوية الواقعة على بعد 30 كلم جنوب غربي العاصمة القطرية الدوحة.

وتستخدم واشنطن تلك القاعدة، التي تمثل أكبر تواجد عسكري لها بالشرق الأوسط، كموطئ قدم لعملياتها العسكرية في المنطقة.

المصدر: "قنا" + وكالات